ПФР объявил о перечислении выплат россиянам в 1895 рублей до конца августа

Сегодня, 16:39

Сергей Нилов

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ПФР объявил о перечислении выплат россиянам в 1895 рублей до конца августа

Российским пенсионерам, у которых на иждивении находятся студенты, до 31 августа будет выплачено по 1895 рублей. Пособие придет на банковские счета в автоматическом режиме.

Об этих выплатах стало известно от представителей Пенсионного фонда. Кроме того, они объяснили, как будет выплачиваться помощь. Если студент является несовершеннолетним, то деньги на карту одного из родителей будут перечислены без дополнительных подтверждений. В случае если ребенку уже больше 18 лет, нужно будет представить справку, подтверждающую, что ребенок учится на очном отделении вуза. В связи с пандемией ПФР не требует таких справок в течение всего летнего периода.

Кроме этого, у родителей есть возможность получать пособия на детей, находящихся в академическом отпуске. Однако в случае отчисления ребенка из вуза, перехода его на заочную или дистанционную форму обучения или если он пойдет служить в ВС РФ, выплаты прекращаются автоматически.

Получить такую помощь можно максимум за трех иждивенцев.

Также студентам, потерявшим кормильца, уже не придется ходить в ПФ и подтверждать факт обучения. Выплата пособия переводится автоматически.

"Продлевается право на повышенную фиксированную выплату к пенсии для тех, у кого на иждивении находятся студенты, получающие пенсию по потере кормильца",- отметили также в Пенсионном фонде.
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