В России цены могут вырасти на 30% к концу года

Цены на продукты питания в России к концу года могут вырасти на 30%, считает доцент кафедры Финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова, передает МК .

Повышение цен может произойти на фоне второй волны коронавируса, которую прогнозируют на осень.

О том, что высока вероятность подорожания, свидетельствует нынешняя динамика цен. Если летом зачастую дешевеют фрукты, овощи и бакалея, то в этом году сезонного снижения цен не было. К тому же было зафиксировано даже подорожание некоторых продуктов в сравнении с минувшим годом. Но пока все же наблюдается небольшая дефляция за счет низких цен на лук, картофель, морковь и некоторые другие фрукты и овощи.

Вероятность второй волны коронавируса заставляет многих пересмотреть свои традиционные траты. Эксперты говорят о том, что в случае новой волны коронавируса, если власти пойдут на жесткие карантинные меры, рост цен на продукты будет составлять от 5 до 30%. Но даже если не будет второй волны коронавируса, цены продолжат расти, хотя более сдержанно. Так, прогнозируется подорожание на 2-10%, отмечает Долгова.

«Предлагающая сторона тоже столкнулась с проблемами. На цены продуктов повлияли затраты изготовителей и издержки обращения торговли, возросшие из-за повышенный санитарных требований в период пандемии. Дополнительных расходов потребовала организация доставки товаров», - объясняет эксперт.