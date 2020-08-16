Средняя зарплата жителей Петербурга превысила 65 тысяч рублей

18 августа в Смольном состоялось заседание городского правительства, на котором было заявлено, что реальные и номинальные доходы жителей Петербурга за время эпидемии коронавируса не сократились.

Как отметили чиновники, средняя номинальная зарплата с января по май составила 65 тыс. 337 рублей. То есть по сравнению с тем же периодом прошлого года она увеличилась на 3,5%.

Реальная зарплата также показала рост: +0,8% по отношению к январю-маю 2019 года. Как заявил глава города Александр Беглов, средняя зарплата в северной столице стала на треть выше среднероссийского уровня.

Но все же эпидемия, как и ожидалось, негативно сказалась на экономике города. В частности, пострадали отрасли потребительского сектора. Так, оборот розничной торговли сократился на 8,1 %: непродовольственный сегмент снизился на 13,4 %, но оборот торговли продуктами питания вырос на 1,7 %. Объем платных услуг снизился на 21,1 %, оборот общественного питания сократился на треть.

Недавно стало известно, что в Петербурге топ-менеджеры получают 76 тыс. рублей в месяц, специалисты по добыче сырья - 70 тыс. рублей, а работники сферы IT - 65 тыс. рублей в месяц.