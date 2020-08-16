12 депутатов Госдумы РФ владеют зарубежной недвижимостью

12 российских депутатов указали в официальной декларации, размещенной на сайте Госдумы, наличие недвижимости за границей. При этом еще у 14 нардепов заграничными объектами владеют их супруги.

Согласно документу, имущество за рубежом есть у Андрея Барышева, Отари Аршба, Александра Брыксина, Владимира Блоцкого, Валерия Газзаева, Сергея Вострецова, Сергея Крючека, Константина Затулина, Владислава Третьяка, Аркадия Пономарева, Александра Ярошука и Рифата Шайхутдинова. Как оказалось, многие народные избранники облюбовали Испанию, где они предпочитают покупать недвижимость. Здесь есть квартиры у супруги Николая Валуева, а также у Аркадия Пономарева, Валерия Газаева, Константина Затулина, Александра Брыскина и Андрея Барышева.

Также депутаты владеют объектами в Белоруссии, Великобритании, Финляндии, Болгарии, Украине, Латвии и Грузии. Супруги многих из них владеют квадратными метрами во Франции, Италии и на Кипре.

Например, Владислав Третьяк купил жилплощадь в 167 метров в Латвии. У Александра Ярошука есть дом в Белоруссии. Супруг Светланы Савицкой является собственником жилого объекта в союзном государстве. Супруга Владимира Катенева приобрела участок в Финляндии. Жена Аршба Отари купила несколько домов и квартиру в Грузии. Супруга Андрея Голушко владеет участком во Франции. А ребенку они снимают комнату 16 квадратных метров в Швейцарии. Крючек Сергей является собственников квартиры в Украине. У Рифата Шайхутдинова целый хутор в Финляндии, а у его супруги - недвижимость в Италии. У Владимира Блоцкого поместье в Великобритании. Эта страна также упомянута в декларации Дмитрия Савельева, у которого там есть дом. А вот представитель Тамбовской области Александр Бабаков решил расстаться с заграничной недвижимостью.

Несмотря на то, что владение зарубежной недвижимостью не запрещено российским законодательством, оно несет для них определенные риски. Такой ситуацией могут воспользоваться власти, которые будут держать чиновников «на крючке». А политолог Александр Пожалов полагает, что политическая элита России рассчитывает на смягчение отношений с Западом, так как российские парламентарии не отказываются от зарубежных участков, квартир и домов.