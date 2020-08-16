Эксперт: мировая финансовая элита обесценит доллар одним решением

Сегодня, 08:50

Анна Лисова

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Эксперт: мировая финансовая элита обесценит доллар одним решением

Экономист Валентин Катасонов заявил о скором крахе финансовой системы, основанной на долларе. Он считает, что стремление мировой финансовой элиты перевести средства в биткоины лишь доказывает близкий конец доллара, как мировой резервной валюты.

Отвечая на вопросы зрителей YouTube-канала информационного агентства «Аврора», Катасонов обратил внимание на то, что сейчас многие богатые люди в качестве «запасного аэродрома» рассматривают именно цифровую валюту.

Катасонов напомнил, что с 2017 года власти США выступают против введения цифровых денег, хотя на тот момент биткоин был очень популярен. А уже после кризиса, вызванного пандемией, США решили стать во главе процесса введения криптовалют в мировую финансовую систему, и подчинить их себе.

По мнению эксперта, власти США сейчас противодействуют запуску различных криптовалют, но при этом стремятся к тому, чтобы удержать будущую монополию биткоина. Поэтому не смог запустить создатель крупнейшей социальной сети в мире Facebook Марк Цукерберг криптовалюту Libra, а владельцу Telegram Павлу Дурову отказали в США в введении Gram.

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