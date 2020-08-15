Новое пособие получат некоторые российские семьи с детьми после 17 августа

Сегодня, 16:14

Анна Лисова

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Новое пособие получат некоторые российские семьи с детьми после 17 августа
Пособие семьям с детьми

С 17 августа в России начали выплачивать пособие семьям с детьми. Зачисления будут проводиться тем семьям, которые предоставили документы, подтверждающий низкий уровень доходов.

На эту программу поддержки малообеспеченных семей с детьми дошкольного возраста в период пандемии государство выделило дополнительно 18,4 млрд рублей.

Как подсчитали в правительстве, дополнительную поддержку получат более 700 тыс. детей во всех регионах России, передает PRIMPRESS.

Пособие рассчитывается с учетом регионального прожиточного минимума для ребенка и в разных регионах его размер может отличаться. В среднем по России детский прожиточный минимум равен 11 тысячам рублей. Выплата же будет составлять 50% от размера прожиточного минимума на ребенка в регионе.

На осуществление данной выплаты регионы получат финансирование из государственного бюджета. Правительство ранее выделило необходимую сумму Минтруда, после чего деньги разошлись по регионам.

Ранее планировалось, что эту выплату будут осуществлять из региональных бюджетов. Но поскольку далеко не во всех регионах нашлись на нее деньги, правительство приняло решение профинансировать ее из федерального бюджета.

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