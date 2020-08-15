Эксперты рассказали, как сэкономить на авиабилетах

Сегодня, 11:08

Сергей Нилов

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Эксперты рассказали, как сэкономить на авиабилетах
Покупка авиабилетов

При планировании путешествия, очень часто львиную долю расходов занимает покупка авиабилетов. Но, однако, существуют методы, которые помогут сэкономить до 30% от их стоимости.

Тревел-экперт и путешественница Келли Содерлунд советует подписаться на рассылки от авиакомпаний и специальных приложений. Там можно найти много интересных вариантов по сниженным ценам. Так можно отследить динамику изменения стоимости на билеты.

Также она предлагает включать функцию "свободных дат" на порталах по поиску, то есть без указания желаемой даты вылета. Такой ход поможет увидеть всю картинку по возможным вылетам. Кроме этого путешественница предлагает использовать "правило 24 часов": даже после приобретения билетов, не останавливать поиски более дешевой цены. Старый билет можно в течение суток безболезненно вернуть.

Для того, чтобы сэкономить на авиабилетах, нужно выбирать вылеты среди недели около полудня. В это время билеты дешевле, чем в пятницу или в воскресенье. Лучше всего выбирать заранее: для дальних поездок за 2-4 месяца, для ближних путешествий - за 3-8 недель.

Если выбрать более отдаленный аэропорт, оттуда вылет может быть более дешевый, чем с популярного городского аэропорта.

Если у вас намечается краткосрочная поездка и количество багажа небольшое - эксперт рекомендует мониторить вылеты лоукостерами и экономичными перевозчиками.

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