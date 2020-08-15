Российская вакцина обрушила мировые цены на золото

Сегодня, 09:22

Анна Лисова

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Российская вакцина обрушила мировые цены на золото
Золотые слитки

Вакцина от коронавируса, разработанная в России, повлияла на мировые цены на золото.

Как сообщает газета «Известия», золото, после объявления о создании Россией вакцины от коронавирусной инфекции, обрушилось более чем на 100 долларов, упав до минимума с 23 июля. До этого же золото показывало в течение нескольких месяцев рост.

11 августа цена золота снизилась до 1863 долларов за тройскую унцию. В июле же золото поднималось до 2 тыс. долларов.

Эксперты считают, что рост цен на золото в последние месяцы связан в первую очередь с опасениями касательно дальнейшего распространения коронавируса и возможности новой волны эпидемии.

Новость о создании вакцины от коронавируса, отмечают эксперты, вызвала ажиотаж у инвесторов. Она вселила надежду на скорую победу над коронавирусной инфекцией, что позволит стабилизировать экономику.

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