Россияне начали получать новую выплату от государства в 12 200 рублей

Сегодня, 08:52

Анна Лисова

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Россияне начали получать новую выплату от государства в 12 200 рублей

В России для определенной категории  граждан ввели новую выплату. 

12,2 тыс. рублей может теперь получить семя военнослужащего, передает PRIMPRESS. Средства на эту выплату государство выделяет из федерального бюджета.

Выплачивать ее будут только семьям с детьми тех военнослужащих, которые проходят военную службу по призыву. Выплата выплачивается на детей таких военнослужащих. Размер выплаты составляет 12 219 рублей 17 копеек в месяц. Получать это пособие семья военнослужащего будет ежемесячно до достижения ребенком трех лет. 

Чтобы получить данную выплату, необходимо обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Также получить помощь от государства может  и беременная жена военнослужащего, проходящего службу по призыву. Размер выплаты, которую ей могут назначить, составляет 28,5 тыс. рублей. 

 

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