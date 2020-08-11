Условия получения «сверхвысоких» пенсий в России названы

Вчера, 22:17

Ольга Громова

0

Image 16+
Условия получения «сверхвысоких» пенсий в России названы

Подавляющему большинству россиян пенсию насчитывают, исходя из накопленных пенсионных баллов. Эти коэффициенты, в свою очередь, зависят от стажа работы и зарплаты. Но все же есть в России категории граждан со «сверхвысокими» пенсиями, которые получают процент от оклада либо же выходят на пенсию с привилегированных должностей. Это президенты, премьеры и другие, пишет «Московский комсомолец».

Если человек проработает главой правительства от года до трех лет, то получит пенсию в размере 55 процентов от своей средней зарплаты, а если свыше трех лет - то все 75 процентов. Исходя из нынешних значений, в последнем случае пенсия премьера исчислялась бы 465 тысячами рублей, отметили собеседники издания.

Не будут бедствовать на пенсии и депутаты. При стаже от 5 лет они смогут получать около 46,6 тысячи рублей, а свыше 10 лет - 63,6 тысячи рублей.

Космонавты и судьи получают тоже немалые пенсии - размер выплат может доходить до 250 тысяч рублей.

Немало на пенсии получают и военные. Оформить их можно уже через 20 лет службы. Максимальный размер выплат на заслуженном отдыхе - порядка 85 процентов. У генералов выходит 60-70 тысяч в месяц.

Обладатели звания Героя России также получают прибавку в 65,6 тысячи рублей. Кавалерам ордена "За заслуги перед Отечеством" к пенсии положена доплата скромнее - до 23 тысяч. 

Народные артисты могут рассчитывать на прибавку в размере 30 тысяч.

А что же делать простым смертным, которые высокие посты не занимали, заслугами перед Отечеством не отличились и на сцене не блистали?

Замглавы информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова специально для них объяснила, что высокую пенсию можно получить, используя собственные накопления. Инструментов много, некоторые из них рисковые. Можно поместить накопления на депозит, в НПФ, ПИФы или же инвестировать самостоятельно.

"В традиционной схеме накопления пенсионных баллов при средней заработной плате в 60 тыс. рублей на протяжении 40 лет можно заработать пенсию 26 тыс. 574 рубля. Чтобы получать пенсию в 59 тыс. рублей на протяжении 20 лет за период трудовой деятельности работник должен накопить 7 680 000 рублей", — рассказала доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Поэтому она советует россиянам начать копить как можно раньше.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Sohu: РФ возглавит кампанию по репатриации золота из США

11-08-2020, 12:15

В России пенсии хотят индексировать по-новому

11-08-2020, 11:51

Инвестиционный стратег Юнг-Ю Ма спрогнозировал двойной рост цен на золото

11-08-2020, 10:42

Пенсионный фонд произвел корректировку пенсий работающим пенсионерам

11-08-2020, 09:30

НПФ выплатят российским пенсионерам 20 млрд рублей в 2020 году

11-08-2020, 08:48

Арест гонконгского медиамагната Джимми Лая стимулировал рост доллара

10-08-2020, 22:07

В Госдуме обозначили сроки увеличения средней пенсии до 20 тыс. рублей

10-08-2020, 17:47

Какие профессии в России пользуются популярностью

10-08-2020, 12:35

В ПФР рассказали об источнике дополнительной выплаты пенсионерам

9-08-2020, 16:31

Экономист объяснил связь между победой Байдена на выборах в США и курсом рубля

9-08-2020, 11:50

По 5 тысяч рублей перед 1 сентября: россиянам дадут новую выплату

8-08-2020, 14:19

В России пенсии вырастут только через 15 лет после увеличения зарплат

8-08-2020, 11:41

Аудитор Счетной палаты предложил «больные» банки лечить по-новому

7-08-2020, 10:51

Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в РФ

7-08-2020, 08:53

Инвестор Богач спрогнозировал укрепление доллара после победы Байдена на выборах

6-08-2020, 15:43

Датский журналист заявил о «жесточайшем ударе» по экономике США

6-08-2020, 14:16

С 17 августа по 7600 рублей: новое пособие получат от государства россияне

6-08-2020, 12:55

На каждого по 6,5 тыс. рублей: для подачи оформления новой выплаты осталось 10 дней

5-08-2020, 23:17

Миллионы людей в мире отказались от говядины

4-08-2020, 11:03

Эксперты перечислили главные факторы влияния на рубль в августе

3-08-2020, 14:03

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров