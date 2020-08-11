Условия получения «сверхвысоких» пенсий в России названы

Подавляющему большинству россиян пенсию насчитывают, исходя из накопленных пенсионных баллов. Эти коэффициенты, в свою очередь, зависят от стажа работы и зарплаты. Но все же есть в России категории граждан со «сверхвысокими» пенсиями, которые получают процент от оклада либо же выходят на пенсию с привилегированных должностей. Это президенты, премьеры и другие, пишет «Московский комсомолец».

Если человек проработает главой правительства от года до трех лет, то получит пенсию в размере 55 процентов от своей средней зарплаты, а если свыше трех лет - то все 75 процентов. Исходя из нынешних значений, в последнем случае пенсия премьера исчислялась бы 465 тысячами рублей, отметили собеседники издания.

Не будут бедствовать на пенсии и депутаты. При стаже от 5 лет они смогут получать около 46,6 тысячи рублей, а свыше 10 лет - 63,6 тысячи рублей.

Космонавты и судьи получают тоже немалые пенсии - размер выплат может доходить до 250 тысяч рублей.

Немало на пенсии получают и военные. Оформить их можно уже через 20 лет службы. Максимальный размер выплат на заслуженном отдыхе - порядка 85 процентов. У генералов выходит 60-70 тысяч в месяц.

Обладатели звания Героя России также получают прибавку в 65,6 тысячи рублей. Кавалерам ордена "За заслуги перед Отечеством" к пенсии положена доплата скромнее - до 23 тысяч.

Народные артисты могут рассчитывать на прибавку в размере 30 тысяч.

А что же делать простым смертным, которые высокие посты не занимали, заслугами перед Отечеством не отличились и на сцене не блистали?

Замглавы информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова специально для них объяснила, что высокую пенсию можно получить, используя собственные накопления. Инструментов много, некоторые из них рисковые. Можно поместить накопления на депозит, в НПФ, ПИФы или же инвестировать самостоятельно.

"В традиционной схеме накопления пенсионных баллов при средней заработной плате в 60 тыс. рублей на протяжении 40 лет можно заработать пенсию 26 тыс. 574 рубля. Чтобы получать пенсию в 59 тыс. рублей на протяжении 20 лет за период трудовой деятельности работник должен накопить 7 680 000 рублей", — рассказала доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Поэтому она советует россиянам начать копить как можно раньше.