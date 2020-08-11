Бибикова: увеличение прожиточного минимума приведет к росту пенсий

Сегодня, 16:34

Анна Лисова

0

Image 16+
Бибикова: увеличение прожиточного минимума приведет к росту пенсий

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала о том, что повышение уровня прожиточного минимума за второй квартал 2020 года может поспособствовать росту пенсий, пишет «Парламентская газета».

По словам Бибиковой, если будут одобрены изменения, запланированные Минтрудом, то российские пенсионеры получат прибавку, которая составит не менее 5,3%. 

Отметим: в проекте приказа Минтруда предусмотрено повышение размера прожиточного минимума за II квартал 2020 года. В документе указано, что на душу населения уровень прожиточного минимума необходимо поднять до 11 468 рублей, для трудоспособных граждан — 12 392 рубля, пенсионеров — 9422 рубля, детей — 11 423 рубля. 

Если проект приказа будет утвержден, то величина прожиточного минимума по отношению к I кварталу 2020 года увеличится на душу населения на 5,8%, для трудоспособного населения — на 5,6%, для пенсионеров — на 5,3%, для детей — на 6,5%.

Бибикова подчеркнула, что не может быть пенсия ниже прожиточного уровня в регионе. Сейчас прожиточный минимум в регионе устанавливается каждым субъектом РФ, при этом регионы ориентируются на федеральный показатель. Поэтому можно ожидать, что и пенсии поднимутся на 5,3%, если прожиточный минимум будет повышаться. 

Величина прожиточного минимума зависит от стоимости потребительской корзины, в которую включаются продукты и товары первой необходимости. 

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Sohu: РФ возглавит кампанию по репатриации золота из США

11-08-2020, 12:15

В России пенсии хотят индексировать по-новому

11-08-2020, 11:51

Инвестиционный стратег Юнг-Ю Ма спрогнозировал двойной рост цен на золото

11-08-2020, 10:42

Пенсионный фонд произвел корректировку пенсий работающим пенсионерам

11-08-2020, 09:30

НПФ выплатят российским пенсионерам 20 млрд рублей в 2020 году

11-08-2020, 08:48

Арест гонконгского медиамагната Джимми Лая стимулировал рост доллара

10-08-2020, 22:07

В Госдуме обозначили сроки увеличения средней пенсии до 20 тыс. рублей

10-08-2020, 17:47

Какие профессии в России пользуются популярностью

10-08-2020, 12:35

В ПФР рассказали об источнике дополнительной выплаты пенсионерам

9-08-2020, 16:31

Экономист объяснил связь между победой Байдена на выборах в США и курсом рубля

9-08-2020, 11:50

По 5 тысяч рублей перед 1 сентября: россиянам дадут новую выплату

8-08-2020, 14:19

В России пенсии вырастут только через 15 лет после увеличения зарплат

8-08-2020, 11:41

Аудитор Счетной палаты предложил «больные» банки лечить по-новому

7-08-2020, 10:51

Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в РФ

7-08-2020, 08:53

Инвестор Богач спрогнозировал укрепление доллара после победы Байдена на выборах

6-08-2020, 15:43

Датский журналист заявил о «жесточайшем ударе» по экономике США

6-08-2020, 14:16

С 17 августа по 7600 рублей: новое пособие получат от государства россияне

6-08-2020, 12:55

На каждого по 6,5 тыс. рублей: для подачи оформления новой выплаты осталось 10 дней

5-08-2020, 23:17

Миллионы людей в мире отказались от говядины

4-08-2020, 11:03

Эксперты перечислили главные факторы влияния на рубль в августе

3-08-2020, 14:03

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров