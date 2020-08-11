Бибикова: увеличение прожиточного минимума приведет к росту пенсий

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала о том, что повышение уровня прожиточного минимума за второй квартал 2020 года может поспособствовать росту пенсий, пишет «Парламентская газета ».

По словам Бибиковой, если будут одобрены изменения, запланированные Минтрудом, то российские пенсионеры получат прибавку, которая составит не менее 5,3%.

Отметим: в проекте приказа Минтруда предусмотрено повышение размера прожиточного минимума за II квартал 2020 года. В документе указано, что на душу населения уровень прожиточного минимума необходимо поднять до 11 468 рублей, для трудоспособных граждан — 12 392 рубля, пенсионеров — 9422 рубля, детей — 11 423 рубля.

Если проект приказа будет утвержден, то величина прожиточного минимума по отношению к I кварталу 2020 года увеличится на душу населения на 5,8%, для трудоспособного населения — на 5,6%, для пенсионеров — на 5,3%, для детей — на 6,5%.

Бибикова подчеркнула, что не может быть пенсия ниже прожиточного уровня в регионе. Сейчас прожиточный минимум в регионе устанавливается каждым субъектом РФ, при этом регионы ориентируются на федеральный показатель. Поэтому можно ожидать, что и пенсии поднимутся на 5,3%, если прожиточный минимум будет повышаться.

Величина прожиточного минимума зависит от стоимости потребительской корзины, в которую включаются продукты и товары первой необходимости.