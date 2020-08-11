Россияне реже стали использовать монеты при оплате покупок

Сегодня, 14:48

Анна Лисова

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Россияне реже стали использовать монеты при оплате покупок

Согласно данным Центробанка, россияне постепенно отказываются в расчетах от использования мелочи, пишет газета «Известия». 

При этом в стране растет доля безналичных платежей. Но, в то же время, идет сокращение выпуска банкнот, тогда как увеличивается производство монет, в том числе больших номиналов. Но в расчетах россияне стали реже пользоваться монетами номиналом до 10 рублей. 

Если по состоянию на конец 2019-го в обращении находилось 67,8 млрд монет, то в этом году их количество увеличилось еще на 362 млн штук.

В Центробанке отмечают, что пополнять объем монет в обороте приходится ежегодно, поскольку мелочь теряется, а также немалая часть мелочи оседает в копилках. Граждане нередко не возвращают монеты в оборот, поскольку носить их тяжело, а покупательская способность их низкая, ведь сейчас округление в расчетах уже идет до 50 рублей. 

В 2019 году на каждого жителя страны было выпущено в обращение дополнительно по 7 монет. И по состоянию на 1 июля 2020 года в платежный оборот в России выпущено 68,2 млрд монет.

То есть на одного россиянина сейчас приходится по 465 монет, а наиболее активно используются монеты номиналом в пять и десять рублей. 

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