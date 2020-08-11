Пенсионный фонд уточнил средний размер пенсии в России к 2023 году

Сегодня, 14:02

Ольга Громова

0

Image 16+
Пенсионный фонд уточнил средний размер пенсии в России к 2023 году

В ближайшие три года трудовые пенсии неработающим пенсионерам будут индексироваться в соответствии с проектом основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России.

В ПФР рассказали, что размер пенсии в 2021 году (средний) может увеличиться до 17432 рублей, сообщает Vesiskitim.ru. В 2022 году выплаты могут вырасти до 18 357 рублей, а в 2023-ем - до 19 283 рублей.

Не останутся непроиндексированными и социальные пенсии. Их размер также непременно будет повышаться в течение трех ближайших лет. Планируется, что в следующем году средний размер социальной пенсии в РФ составит 10 044 рубля. В 2022 году он может вырасти до 10 338 рублей, а в 2023 году — до 10 697 рублей.

Прожиточный минимум для пенсионеров в следующем году предполагается увеличить до 9 498 рублей. В 2022 году он должен дойти до 9 840 рублей, а в 2023 году увеличиться до 10 193 рублей.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Sohu: РФ возглавит кампанию по репатриации золота из США

11-08-2020, 12:15

В России пенсии хотят индексировать по-новому

11-08-2020, 11:51

Инвестиционный стратег Юнг-Ю Ма спрогнозировал двойной рост цен на золото

11-08-2020, 10:42

Пенсионный фонд произвел корректировку пенсий работающим пенсионерам

11-08-2020, 09:30

НПФ выплатят российским пенсионерам 20 млрд рублей в 2020 году

11-08-2020, 08:48

Арест гонконгского медиамагната Джимми Лая стимулировал рост доллара

10-08-2020, 22:07

В Госдуме обозначили сроки увеличения средней пенсии до 20 тыс. рублей

10-08-2020, 17:47

Какие профессии в России пользуются популярностью

10-08-2020, 12:35

В ПФР рассказали об источнике дополнительной выплаты пенсионерам

9-08-2020, 16:31

Экономист объяснил связь между победой Байдена на выборах в США и курсом рубля

9-08-2020, 11:50

По 5 тысяч рублей перед 1 сентября: россиянам дадут новую выплату

8-08-2020, 14:19

В России пенсии вырастут только через 15 лет после увеличения зарплат

8-08-2020, 11:41

Аудитор Счетной палаты предложил «больные» банки лечить по-новому

7-08-2020, 10:51

Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в РФ

7-08-2020, 08:53

Инвестор Богач спрогнозировал укрепление доллара после победы Байдена на выборах

6-08-2020, 15:43

Датский журналист заявил о «жесточайшем ударе» по экономике США

6-08-2020, 14:16

С 17 августа по 7600 рублей: новое пособие получат от государства россияне

6-08-2020, 12:55

На каждого по 6,5 тыс. рублей: для подачи оформления новой выплаты осталось 10 дней

5-08-2020, 23:17

Миллионы людей в мире отказались от говядины

4-08-2020, 11:03

Эксперты перечислили главные факторы влияния на рубль в августе

3-08-2020, 14:03

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров