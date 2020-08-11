Пенсионный фонд уточнил средний размер пенсии в России к 2023 году

В ближайшие три года трудовые пенсии неработающим пенсионерам будут индексироваться в соответствии с проектом основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России.

В ПФР рассказали, что размер пенсии в 2021 году (средний) может увеличиться до 17432 рублей, сообщает Vesiskitim.ru. В 2022 году выплаты могут вырасти до 18 357 рублей, а в 2023-ем - до 19 283 рублей.

Не останутся непроиндексированными и социальные пенсии. Их размер также непременно будет повышаться в течение трех ближайших лет. Планируется, что в следующем году средний размер социальной пенсии в РФ составит 10 044 рубля. В 2022 году он может вырасти до 10 338 рублей, а в 2023 году — до 10 697 рублей.

Прожиточный минимум для пенсионеров в следующем году предполагается увеличить до 9 498 рублей. В 2022 году он должен дойти до 9 840 рублей, а в 2023 году увеличиться до 10 193 рублей.