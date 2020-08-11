В РФ предложили ввести новую выплату для граждан с низким доходом

Научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин предложил ввести в России еще одну выплату для граждан с низким доходом. Он считает, что размер этой выплаты должен составлять два прожиточные минимума, пишет URA.Ru .

Эксперт отметил, что выплачивать ее следует всем, у кого доход меньше 30 тыс. Выплату он предлагает предоставлять не автоматически, а по заявлению, с предоставлением документов, подтверждающих низкий уровень доходов заявителя.

Делягин считает, что предоставление такой выплаты поможет поддержать покупательскую способность, а это очень важно для экономики страны.

Также эксперт говорит о том, что на период пандемии в России необходимо было ввести налоговые и коммунальные каникулы. Помимо этого, было бы целесообразно запретить повышение цен компаниями-монополистами, а для микробизнеса следовало бы выделить бесплатное кредитование. Такой комплекс мер, по его мнению, помог бы российской экономике уйти от тяжелого кризиса.