В РФ предложили ввести новую выплату для граждан с низким доходом

Сегодня, 12:52

Анна Лисова

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В РФ предложили ввести новую выплату для граждан с низким доходом
Экономист Михаил Делягин

Научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин предложил ввести в России еще одну выплату для граждан с низким доходом. Он считает, что размер этой выплаты должен составлять два прожиточные минимума, пишет URA.Ru.

Эксперт отметил, что выплачивать ее следует всем, у кого доход меньше 30 тыс. Выплату он предлагает предоставлять не автоматически, а по заявлению, с предоставлением документов, подтверждающих низкий уровень доходов заявителя.

Делягин считает, что предоставление такой выплаты поможет поддержать покупательскую способность, а это очень важно для экономики страны.

Также эксперт говорит о том, что на период пандемии в России необходимо было ввести налоговые и коммунальные каникулы. Помимо этого, было бы целесообразно запретить повышение цен компаниями-монополистами, а для микробизнеса следовало бы выделить бесплатное кредитование. Такой комплекс мер, по его мнению, помог бы российской экономике уйти от тяжелого кризиса.

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