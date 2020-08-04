Sohu: РФ возглавит кампанию по репатриации золота из США

Китайские эксперты считают, что Россия может спровоцировать массовую репатриацию золотых слитков из американских банков, что станет очередным серьезным ударом по американской экономике. Прогноз аналитиков из КНР опубликовало издание Sohu, пишет ПолитРоссия .

Как известно, США после Второй мировой войны серьезно занялись продвижением своей национальной валюты и даже инициировали подписание Бреттон-Вудского соглашения, по итогам которого мировая финансовая система отошла от золотого стандарта. В результате доллар стал самым востребованным денежным инструментом на планете.

Тем не менее, роль золота все еще важна. А с учетом ситуации, которая складывается на фоне пандемии коронавируса в мировой экономики, именно золото многие считают самым стабильным финансовым инструментом.

«Многие страны передали свои золотой запасы на хранение Соединенным Штатам. По пришествии десятилетий этот драгоценный металл до сих пор находится в Федеральном резервном банке США в Нью-Йорке», — отмечают авторы Sohu.

Сейчас только в Нью-Йорке в здании ФРБ США хранится около 7 тыс. тонн золота, и большая его часть является собственностью 60 государств. Стоит отметить, что это золото находится под охраной властей Соединенных Штатов, и доступа к нему нет даже у владельцев драгметалла.

Но падение курса доллара может простимулировать владельцев золота, хранящегося в США, вернуть его, забрав из хранилища в Нью-Йорке.

Китайские эксперты считают, что США могут пойти на создание дополнительных условий для тех стран, которые пожелают вернуть свое золото. Sohu пишет о том, что уже 13 государств заинтересованы в репатриации драгметалла. И Россия может возглавить этот процесс.

Москва может негласно возглавить страны, которые намерены вернуть свое золото. В такой способ, уверены эксперты, России удастся оказать серьезное давление на США. Если страны потребуют немедленного возвращения своих активов, то вряд ли ФРС США выдержит эту атаку, что станет серьезным ударом по американской экономике.