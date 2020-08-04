Пенсионный фонд произвел корректировку пенсий работающим пенсионерам

Пенсионный фонд России пересчитал размер пенсий россиянам, которые, будучи на пенсии, продолжают работать. Корректировка трудовых пенсий этой категории пенсионеров проводится ежегодно в августе. В 2020 году им к пенсии прибавили не более трех пенсионных коэффициентов, но в денежном эквиваленте.

Перерасчет страховой пенсии работающим пенсионерам в России проводится ежегодно и в беззаявительном порядке. В 2020 году он был произведен получателям трудовых пенсий (пенсий по старости), которые в 2019 году работали официально и за которых работодатели уплачивали страховые взносы.

Прибавка к страховой пенсии каждому работающему пенсионеру индивидуальна. Ее размер напрямую зависел от уровня зарплаты в 2019 году, с которой работодатель и уплатил за пенсионера страховые взносы.

За это были начислены так называемые пенсионные коэффициенты. Пенсионное законодательство ограничивает их, поэтому к пенсии в денежном эквиваленте не могут прибавить более 3 таких баллов. С января 2020 года один такой балл - 93 рубля. То есть, максимальная прибавка - менее 300 рублей.