Пенсионный фонд произвел корректировку пенсий работающим пенсионерам

Сегодня, 09:30

Ольга Громова

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Пенсионный фонд произвел корректировку пенсий работающим пенсионерам
Пенсионный фонд России

Пенсионный фонд России пересчитал размер пенсий россиянам, которые, будучи на пенсии, продолжают работать. Корректировка трудовых пенсий этой категории пенсионеров проводится ежегодно в августе. В 2020 году им к пенсии прибавили не более трех пенсионных коэффициентов, но в денежном эквиваленте.

Перерасчет страховой пенсии работающим пенсионерам в России проводится ежегодно и в беззаявительном порядке. В 2020 году он был произведен получателям трудовых пенсий (пенсий по старости), которые в 2019 году работали официально и за которых работодатели уплачивали страховые взносы.

Прибавка к страховой пенсии каждому работающему пенсионеру индивидуальна. Ее размер напрямую зависел от уровня зарплаты в 2019 году, с которой работодатель и уплатил за пенсионера страховые взносы.

За это были начислены так называемые пенсионные коэффициенты. Пенсионное законодательство ограничивает их, поэтому к пенсии в денежном эквиваленте не могут прибавить более 3 таких баллов. С января 2020 года один такой балл - 93 рубля. То есть, максимальная прибавка - менее 300 рублей.

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