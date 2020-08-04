В Госдуме обозначили сроки увеличения средней пенсии до 20 тыс. рублей

Согласно данным Росстата, средний размер пенсии в России - порядка 15 тысяч рублей. Но, как рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб, благодаря новому пенсионному продукту, над созданием которого трудятся Министерство финансов и Центробанк, он может быть увеличен. Программа позволит каждому россиянину часть средств вместе с работодателем переводить в накопительную часть пенсии.

По словам парламентария, пенсионная система в РФ довольно устойчива и обеспечивается гражданами. Но все дело в неофициальной занятости. Если бы она была искоренена, государство уже сейчас могло бы выплачивать пенсионерам повышенные пенсии. Но пока не отработан механизм, как вывести такое количество граждан (а по некоторым данным, их 15-20 миллионов) из «серой» занятости.

Причем, некоторые из них трудоустроены, но на минимальную зарплату. А это значит, что налоги и страховые взносы они за себя не оплачивают.

Но новый пенсионный продукт позволит увеличить пенсию к 2024 году, уверяет Бессараб.