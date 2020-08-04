В ПФР рассказали об источнике дополнительной выплаты пенсионерам

Сегодня, 16:31

Александр Зуев

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В ПФР рассказали об источнике дополнительной выплаты пенсионерам

Определенная категория россиян в текущем месяце получит дополнительную выплату, что стало возможным благодаря удачным инвестициям, которые принесли хорошую прибыль госкомпании ВЭБ, действующей от лица ПФР.

Как выяснилось, инвестиции ВЭБ оказались наиболее выгодными по сравнению с вложениями негосударственных пенсионных фондов. Таким образом, будет проведена индексация пенсий для 80 тысяч  пенсионеров. 

В прошлом году доходы от вложений выросли - они составили  8,2%, хотя раньше доходная часть не превышала 7% годовых. В текущем месяце выплаты получат граждане, являющиеся получателями социальных пенсий и участвующие в программах государственного софинансирования пенсий, пишет Primpress.ru

Сейчас средний размер накопительной пенсии равен 956 рублей в месяц, средний размер пенсионной выплаты для участников программы софинансирования пенсии составляет 1705 рублей в месяц.

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