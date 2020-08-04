По 5 тысяч рублей перед 1 сентября: россиянам дадут новую выплату

Сегодня, 14:19

Анна Лисова

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По 5 тысяч рублей перед 1 сентября: россиянам дадут новую выплату

В России перед 1 сентября на детей будет выплачиваться новая выплата. Об этом сообщила PRIMPRESS партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова. Она рассказала, что данная выплата будет выплачиваться работодателями тем сотрудникам, которые воспитывают детей школьного возраста. 

Важно отметить, что получить выплату смогут только официально трудоустроенные граждане. Размер выплаты может варьироваться, но в среднем по стране это около 5 тыс. рублей. 

Чтобы оформить выплату, сотруднику необходимо будет написать заявление на имя руководителя компании. В заявлении необходимо указать, по какой причине сотрудник претендует на эту выплату, например, сославшись на сложные жизненные обстоятельства. 

«В разных организациях размер такой помощи варьируется и всегда остается на усмотрение работодателя. Как правило, ее размер может быть больше 5 тыс. рублей. Все зависит от конкретной ситуации. В целом, если положение совсем критическое, можно говорить о помощи от работодателя в пределах 50 тысяч рублей», - объясняет юрист. 

Работодатель может предоставить помощь как в денежной форме, так и в натуральном виде. Например, детям сотрудников фирма может закупить школьную форму. 

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