Инвестор Богач спрогнозировал укрепление доллара после победы Байдена на выборах

Сегодня, 15:43

Ольга Громова

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Инвестор Богач спрогнозировал укрепление доллара после победы Байдена на выборах

О незавидной судьбе доллара, который рискует утратить роль резервной мировой валюты, сейчас не говорит только ленивый. «Зеленый» очень чувствителен не только к пандемии коронавируса, но и к политическим событиям. Инвестор Артем Богач рассказал, каким может быть будущее валюты, если выборы в США выиграет и станет президентом этой страны Джо Байден.

В последние дни экономистам приходится наблюдать за ралли доллара по отношению к единой европейской валюте и рублю. При этом национальная валюта продолжает снижение под давлением определенных факторов. Август, впрочем, всегда для нее был опасным.

Одним из весомых факторов, которые влияют на рубль, являются нефтяные котировки.

Эксперт отметил готовность участниц ОПЕК предоставлять скидки, увеличивать квоты на добычу. В случае усиления коронавирусной пандемии спрос на нефть традиционно снизится, появится ее переизбыток.

«Что же будет с российской нацвалютой в ближайшей перспективе? Первая цель — 75 руб за доллар, если случится пробой, то следующая цель — 80 руб. В случае прихода к власти в США Джо Байдена доллар может достигнуть стоимости 85-95 руб», - заявил Артем Богач в интервью изданию "Экономика сегодня".

Эксперт считает, что при таком раскладе россиянам лучше иметь сбалансированный валютный портфель, в котором будут не только рубль, но и доллар, и евро. В валюте лучше иметь не менее 50 процентов сбережений. Можно также закупить юани и золото - в пределах 5-10 процентов.

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