Датский журналист заявил о «жесточайшем ударе» по экономике США

Датское издание Berlingske заявляет о «жесточайшем ударе» по экономике США. Как показала статистика, по итогам второго квартала американская экономика испытала самый большой спад за послевоенный период. Падение ВВП составило 32,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Лента.Ру .

Сейчас в США наблюдается снижение экономической активности, а уровень безработицы самый высокий с 1930-х годов. В итоге резко снизились налоговые поступления, но при этом расходы увеличились. Помимо этого в стране идет снижение инвестиций в бизнес и жилищное строительство. А вот число заявок на пособие по безработице продолжает расти.

Попытки Федеральной резервной системы США пока не дают никаких существенных результатов. А то, что в стране может начаться еще одна волна коронавирусной инфекции, лишь ухудшает ситуацию.

В США на поддержку экономики уже выделено 5 трлн долларов. Сейчас идет обсуждение нового пакета мер в размере 3 трлн долларов.

Эксперты говорят о том, что у экономики США всегда была хорошая способность к восстановлению. Но в этот раз кризис настолько серьезный, что легко преодолеть его американцам не удастся. Судя по последним решениям ФРС, процесс восстановления может занять несколько лет.