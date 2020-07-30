Миллионы людей в мире отказались от говядины

Сегодня, 11:03

Александр Зуев

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Миллионы людей в мире отказались от говядины

Доля мяса в рационе жителей планеты в этом году сократится на 3%. Как отмечает агентство Bloomberg, это самое большое сокращение потребления мяса в этом тысячелетии. Говядина считается одним из самых дорогих видов мяса и этот продукт многие не могут себе позволить. Отметим, что полвека назад доля говядины в общем объеме производства мяса занимала 39%, а сейчас опустилась до 20%.

Потребление говядины достигло своего пика в конце 70-х годов. Кроме того, говядину не употребляют еще и по «экологическим» соображениям. Дело в том, что выбросы от производства говядины в 10 раз выше, чем от свинины или птицы. Надо признать, что снижение вреда для экологии будет иметь решающее значение в дальнейшем, поскольку на сельское хозяйство приходится 18,5% от глобальных выбросов парниковых газов.

На свинину как приходилось 35%, так и осталось по сей день. Зато курятина, благодаря своей сравнительной дешевизне, становится все популярнее, пишет Lenta.ru. Так, если в 1960-м ее было 11% от общего производства, то теперь доля куриного мяса составляет 34%.

Сегодня в США мясо превратилось в еду для богатых. В стране на фоне пандемии сократились объемы переработки мяса. В продуктовых супермаркетах полки опустели. Более обеспеченные американцы начали покупать органическое мясо, которое не всем по карману.

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