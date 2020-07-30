Эксперты перечислили главные факторы влияния на рубль в августе

Что ожидать от рубля в этом месяце и действительно ли август станет для него «черным» рассказали финансовые эксперты. Их мнение на своих страницах привело издание «Аргументы и Факты». Профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков считает, что резких скачков курса рубля не будет. Хотя национальная валюта может ослабить свои позиции. Главные факторы влияния - сокращение объемов экспорта нефти и газа, а также снижение цен на сырье - тенденция общемировая.

В то же время положительный момент - дешевеет не только рубль, доллар также утрачивает свои позиции к евро и другим валютам.

Начальник управления клиентского обслуживания московского банка Сергей Фарберов считает факторами давления на рубль рост импорта и спроса на валюту, а также снижение ключевой ставки Центробанком. Эксперт считает, что национальная валюта в августе может ослабнуть до отметки 74 рубля за доллар и 86 - за евро. Генеральный директор финтех-компании Ашот Торосян соглашается с тем, что в августе риски для рубля действительно есть. Он поясняет, что ослабление нацвалюты происходит за счет снижения активности на финансовых рынках.

Ко всему, существует и ряд других факторов, в том числе геополитические. Немаловажный момент - угроза второй волны пандемии коронавируса. Ко всему, сохраняется риск новых санкций. Кирилл Вихлянцев, управляющий партнер консалтинговой компании, посоветовал россиянам хранить сбережения в иностранной валюте.

«Резюмируя совокупно все факторы «за» и «против», я бы предпочел сейчас оставаться в иностранной валюте. Несмотря на то, что она уже дорогая, факторов для возврата доллара к уровням 65-60 рублей на сегодняшний день не наблюдается», - убежден специалист.

Он отметил, что общая экономическая ситуация в России сейчас далеко не самая лучшая - потребительская активность падает, потому как реальные доходы снижаются.