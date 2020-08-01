Эксперты рассказали россиянам, куда вкладывать деньги на фоне падения рубля

1-08-2020, 16:20

Александр Зуев

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Эксперты рассказали россиянам, куда вкладывать деньги на фоне падения рубля

На фоне стремительного падения курса рубля эксперты рассказали россиянам, куда лучше вкладывать деньги, чтобы сохранить сбережения. Как известно, за два дня рубль утратил 3 денежные единицы по отношению к доллару и евро. Рубль продают, соответственно, на уровне 75 и 90 рублей к иностранным валютам. Экономисты не исключают, что август может стать для российской валюты еще более неудачным месяцем. 

По мнению аналитиков, ослабление рубля обусловлено желанием инвесторов вложиться во что-то надежное. Эксперты отмечают, что в августе нацвалюта может просесть до 76-77 рублей за доллар и до 88-90 за евро, если спекулятивные действия продолжатся. Более того, экономисты убеждены, что осень может быть еще хуже. В октябре закончится действие моратория на банкротство и отсрочек по долгам. Граждане, которые не смогут расплатиться по счетам, будут продавать то, что не сильно необходимо, но может принести деньги. 

Как отмечает эксперт Артем Деев, в сложившейся ситуации вернее всего инвестировать в собственное здоровье, в детей, а также в возможности для выживания. Поскольку стоимость медуслуг увеличивается, затягивать с обращением к врачам не стоит, советует эксперт. Также можно вложить средства в развитие и образование детей. Правильным решением будет приобретение частного дома или участка земли. Тем более что свой огород решит продовольственный вопрос в семье.

А вот в товары, зависящие от биржи, лучше не вкладывать. Хороший выход  - различный антиквариат. Речь может идти о монетах и картинах. Со временем такие вещи  вырастут в цене, пишет Московский Комсомолец.

Как ранее сообщалось, на торгах 31 июля курс евро впервые за четыре месяца добрался до отметки  87 рублей, а доллар остановился на показателе  в 74 рубля. Экономисты объяснили обвал рубля окончанием налогового периода в России и ростом санкционной угрозы. 

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