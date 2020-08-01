Экономист Михаил Хазин назвал грамотные финансовые шаги в период кризиса

1-08-2020, 07:57

Анна Лисова

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Экономист Михаил Хазин назвал грамотные финансовые шаги в период кризиса

Август может принести немало потрясений на финансовый рынок, считают эксперты. 

Уже поползли слухи о девальвации российской валюты, и даже о возможной деноминации рубля, что не может не вызывать беспокойство как бизнесменов, так и россиян, которые не имеют никакого отношения к бизнесу. 

О том, что следует сделать, что пережить с наименьшими потерями ожидаемый «черный август» рассказал PRIMPRESS экономист Михаил Хазин. Он заявил, что в период кризиса следует заводить больше детей и приобретать золотые монеты. 

По словам Хазарина, в условиях нынешнего кризиса актуальны его прежние советы. Сейчас он рекомендует приобретать золотые монеты, желательно по одной с каждой зарплаты и заводить детей. 

Приобретение золота, отмечает экономист, формирует финансовую подушку  безопасности, поскольку размер пенсии мало кому в России позволяет в старости не беспокоиться о деньгах. И уже после 35 лет следует подумать о своем благосостоянии в старости. 

На сегодня средняя цена одной золотой монеты  в России составляет 23-25 тыс. рублей. Приобретая две монеты, человек делает запас, равный среднемесячному доходу по стране. Такие накопления не стоит тратить раньше, чем через 20 лет. Или в случае, если цена поднимется до 20 тыс. долларов за тройскую унцию. 

А вот инвестиции в криптовалюту Хазин раскритиковал. Он считает такие вложения очень рискованными, поскольку и сейчас ни у кого нет уверенности, насколько долго биткоин и его аналоги в принципе просуществуют. Помимо этого, стоит учитывать, что спецслужбы США следят за пользователями и в любой момент могут обвинить в отмывании денег тех, кто приобретает криптовалюту. 

 

 

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