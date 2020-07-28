В России ремонт автомобилей может подорожать в 10 раз

Сегодня, 11:51

Анна Лисова

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В России ремонт автомобилей может подорожать в 10 раз
Ремонт автомобилей

В России может в 10 раз вырасти цена ремонта автомобилей, предупреждаются владельцы СТО. Такой рост цен на ремонт автомобилей может спровоцировать предложение Минпромторга запретить в России использование в ремонте бывших в употреблении или восстановленных запчастей, передает  Autonews.ru.

Средний ценник ремонта автомобиля поднимется в 7-10 раз, а общие расходы российских автомобилистов могут вырасти с 5 млрд до 35 млрд рублей в год. К тому же стоит учитывать, что все так называемые «авторазборки» либо закроются, либо начнут работать в тени. В таких условиях серьезно подорожает содержание подержанных автомобилей. Зачастую владельцы таких авто соглашаются на то, чтобы использовать в ремонте подержанные или восстановленные запчасти. Так они экономят серьезные суммы на ремонте. К примеру, если новые «контрактные» рулевые рейки от Toyota стоят 80-100 тыс. рублей, то уже эксплуатированные ранее обойдутся за 10-20 тыс. рублей.

К тому же существует большая вероятность того, что на рынок придет много недорогих и некачественных запчастей из Китая. В тоже время Минпромторг отмечает, что поправки в Техгрелгамент о запрете использования в ремонте не новых запчастей касается только автопроизводителей, которые специализируются на переделках или создают новые единичные экземпляры с использованием бывших в употреблении запчастей. При этом еще нет окончательного решения по поводу использования подержанных и восстановленных запчастей, подчеркнули в ведомстве.

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