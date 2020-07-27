Экономист Делягин предупредил о скором обвале доллара до 50 рублей

Вчера, 21:37

Анна Лисова

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Экономист Делягин предупредил о скором обвале доллара до 50 рублей

Доллар может обвалиться к концу лета до 50 рублей, заявил экономист Михаил Делягин. 

В эфире радио «Аврора» 28 июля он озвучил свой прогноз касательно курса рубля. По его мнению, рубль будет снижаться к мировым валютам, за исключением доллара. Падение курса валюты США он спрогнозировал на август-сентябрь. Усилить снижение курса доллара, по мнению Делягина, может ухудшение внутренней ситуации в США. Если в этой стране дойдет до открытого конфликта, а уже обсуждается вероятность гражданской войны в США, то доллар резко пойдет вниз. 

Эксперт считает, что сейчас пришло время искать альтернативу доллару как инструменту для хранения сбережений. Но и рубль он не советует выбирать для того, чтобы хранить накопления. 

«Если вы считаете, что никаких рисков нет и нужно держать в рублях – держите. Через годик расскажете о результатах своей финансовой деятельности», - сказал экономист. 

По его мнению, наиболее оптимальным вариантом для накоплений являются инвестиционные монеты. Эксперт напомнил, что в России золотые слитки облагаются НДС, что делает их менее привлекательными для краткосрочного хранения накоплений. Монетарное золото Делягин порекомендовал приобретать там, где действует более низкая маржа. 

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