Миллиардеры нашли альтернативу американскому доллару

Сегодня, 20:34

Анна Лисова

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Миллиардеры нашли альтернативу американскому доллару
Доллары

Мировой кризис заставил многих бизнесменов пересмотреть роль доллара в качестве основной расчетной валюты и инструмента для сохранения накоплений. Доллар, считают эксперты, продолжает терять позиции на глобальной финансовой арене. Богатейшие люди планеты сейчас активно стремятся защитить свои капиталы, начав перекладывать накопления в другие инструменты.

И основным инструментом стало золото, пишет РИА Новости. Миллиардеры активно вкладывают в него свои сбережения, из-за чего спрос на золото повышается, отмечают эксперты. Его стоимость на нью-йоркской бирже по контрактам с немедленной поставкой выросла. Она достигла 1901,3 доллара за одну тройскую унцию. Золото, по словам аналитиков, поднялось до максимальных более чем за 10 лет показателей.

Скупка золота богатейшими семьями планеты началась еще весной. Поэтому можно говорить, что миллиардеры в сбережении своих капиталов ушли вперед, оставив позади многих крупных игроков финансовых рынков. По мнению экспертов, золото в ближайшее время продолжит дорожать, поэтому его считают самым выгодным и надежным инструментом сохранения накоплений.

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