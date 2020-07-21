Выплаты для работающих пенсионеров с 1 августа 2020 года увеличатся

Сегодня, 21:19

Ольга Громова

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Выплаты для работающих пенсионеров с 1 августа 2020 года увеличатся

В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 августа будет проведен пересчет пенсий работающим пенсионерам. Доплата будет начислена в автоматическом режиме, обращаться с заявлением в органы ПФР гражданам, которые и на заслуженном отдыхе продолжают работать, необходимости нет.

Перерасчет с первого августа ожидает пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости, пенсию по инвалидности либо пенсию по потере кормильца, передает PRIMPRESS.

Деньги полагаются только тем, которые в течение 2019 года работали и за них уплачивались страховые взносы. То есть речь идет о заработанных пенсионных баллах.

«Пенсионные выплаты будут увеличены в индивидуальном размере, но не более чем на денежный эквивалент стоимости 3 коэффициентов. Стоимость коэффициента – 93 рубля. Следовательно, максимальная сумма прибавки с 1 августа работающим пенсионерам – 279 рублей», - разъяснили в Пенсионном фонде России.

Помимо этого, с первого числа последнего месяца лета прибавка в выплатам ожидает получателей накопительных пенсий и участников программы государственного софинансирования пенсий. В названных случаях индексация будет равна 9,13 и 7,99, соответственно.

Как и в случае с работающими пенсионерами, пересчет пенсий будет проведен в так называемом беззаявительном порядке.

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