Выплаты для работающих пенсионеров с 1 августа 2020 года увеличатся

В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 августа будет проведен пересчет пенсий работающим пенсионерам. Доплата будет начислена в автоматическом режиме, обращаться с заявлением в органы ПФР гражданам, которые и на заслуженном отдыхе продолжают работать, необходимости нет.
Перерасчет с первого августа ожидает пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости, пенсию по инвалидности либо пенсию по потере кормильца, передает PRIMPRESS.
Деньги полагаются только тем, которые в течение 2019 года работали и за них уплачивались страховые взносы. То есть речь идет о заработанных пенсионных баллах.
Помимо этого, с первого числа последнего месяца лета прибавка в выплатам ожидает получателей накопительных пенсий и участников программы государственного софинансирования пенсий. В названных случаях индексация будет равна 9,13 и 7,99, соответственно.
Как и в случае с работающими пенсионерами, пересчет пенсий будет проведен в так называемом беззаявительном порядке.
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