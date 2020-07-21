23% россиян сталкиваются с трудностями при покупке лекарств

Исследование ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья Н.А. Семашко» и межотраслевым объединением «Фармпробег» показало, что около 23% россиян сталкиваются с проблемой при покупке лекарств, пишет газета «Известия ». Исследование «Качество и доступность лекарственных средств – 2020» проходило в нескольких регионах страны. Было опрошено 1156 пациентов.

За год число пациентов, испытывающих сложности с приобретением медикаментов, за год снизилось почти вдвое. Большинство из тех, у кого возникли проблемы с покупкой лекарств, в качестве основной причины указали нехватку денежных средств. В 2020 году с этой проблемой столкнулись 58% опрошенных против 55% в 2019 году. На отсутствие нужных препаратов в 2020 году пожаловались 39% респондентов против 38% годом ранее.

«Отношение к показателю качества лекарственных средств с точки зрения пациентов улучшилось незначительно», — отмечается в исследовании.

Чаще всего в период эпидемии коронавируса проблемы возникли с покупкой препаратов на основе гидроксихлорохина, который необходим больным с аутоиммунными ревматическими заболеваниями (волчанка, артроз и артрит). Это объясняется тем, что гидроксихлорохин используется в терапии COVID-19. На покупку некачественных препаратов пожаловались 34% респондентов (в 2019-м — 38%).

Член ученого совета НИИ общественного здоровья Н.А. Семашко, бывший руководитель Росздравнадзора Елена Тельнова рассказала, что постепенно в стране улучшается уровень обеспечения населения лекарствами.

«Нужно решить вопрос с фармацевтическими субстанциями. Мы их в основном получаем из Китая и Индии. Следует разработать стратегическое планирование по препаратам. Кроме того, требуется улучшить взаимодействие врачей с аптеками — зачастую медики не знают ассортимент препаратов, которые есть в наличии», — подчеркнула Тельнова.