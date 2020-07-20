Делягин назвал лучшие варианты хранения сбережений в 2020 году

В 2020 году доллар может обвалиться, тогда как рубль продолжит укрепляться, считает экономист Михаил Делягин, передает «TopDayNews». По мнению эксперта, укрепление рубля возможно в условиях, если доллар США ослабнет серьезно к другим валютам. Главным условием падения доллара Делягин считает начало гражданской войны в США.

«Если в Америке будет гражданская война, то доллар улетит больше чем на треть. Поэтому лучше перекладываться в евро и швейцарские франки. Если на три года и больше — то это монетарное золото», — сказал Делягин в эфире радио «Аврора».

Он отметил, что хотя золотые слитки являются хорошим средством вложения, но монетарное золото выгоднее, если рассматривать вложения на перспективу в несколько лет. По словам Делягина, если доллар и далее будет сохранять статус мировой валюты, то все денежные единицы планеты в какой-то мере будут зависеть от его курса. Но, как считает экономист, доллар может утратить статус мировой резервной валюты до конца года. Скорее всего в расчетах, помимо доллара, активно начнут пользоваться также евро и швейцарским франком.

Делягин считает, что стабильной сейчас вряд ли будут валюты и стран с мощной экономикой. Он прогнозирует снижение курса китайского юаня, поскольку гарантией конкурентоспособности КНР и ее экономики является дешевая валюта. Отметим, накануне рубль поднялся к доллару и евро на фоне роста стоимости нефти на мировом рынке.