Ищенко рассказал, на что пойдут США из-за приближения краха доллара

Обозреватель МИА «Россия сегодня», политолог Ростислав Ищенко рассказал о мерах, на которые могут пойти власти США, чтобы уберечь доллар от краха, передает РИА ФАН .

Мировой кризис затронул все страны. Экономисты еще зимой заговорили о том, что американской экономике грозят серьезные потрясения. В результате, «мягкое приземление» экономике США пытаются обеспечить многие страны, поскольку высок риск того, что, если рухнет американская экономика, обрушится и глобальная экономика.

Ищенко напомнил, что в 1970-х годах прекратила свое существование основанная на золотом стандарте Бреттон-Вудская валютная система. После этого в мире уже не действовали твердо установленные обменные курсы национальных валют по отношению к доллару США. Начал действовать плавающий курс, что позволило Вашингтону осуществлять, как тогда казалось, безграничную эмиссию доллара.

Доллар США постепенно превратился в главную валюту международных расчетов и государственных резервов. Но если вначале большая часть напечатанных долларов уходила на обеспечение разраставшегося глобального рынка и в государственные резервы, то затем наступил обвальный рост американского госдолга.

Тем не менее поначалу Вашингтон не беспокоился по поводу этой ситуации. США успешно обслуживали свой растущий госдолг, тогда как избыток долларов «утилизировали» Япония, Китай, Россия и другие страны в своих госрезервах.

Но с годами США утратили свой статус глобального гегемона. Сейчас у этой страны на мировой арене существуют серьезные конкуренты, такие как Китай и Россия, отмечает эксперт.

Штатам же нужны доллары, чтобы обслуживать потребности своей виртуальной экономики, большая часть ВВП которой является продуктом банковских инструментов и спекуляций на бирже. Поскольку заработать столько США не могли, в стране продолжал работать печатный станок. По сути, выросла пирамида американского государственного долга, которая может рухнуть в любой момент.

Чтобы уберечь мировую экономику в этой ситуации, важно обеспечить США «мягкое» приземление. А после этого, считает эксперт, необходимо будет создавать новую международную валютную систему, которая будет основана на чем-то более надежном, чем доллар.

Но американцы готовы к кардинальным решениям, и заботиться о стабильности мировой экономики они не будут.

«Неадекватные американские элиты готовы в любой момент «сорвать стоп-кран» и постоянно подталкивают планету к глобальной конфронтации, пытаясь в очередной раз решить свои проблемы, наблюдая за чужой войной и наживаясь на ней, чтобы построить новый американский мир, в последний момент поддержав изнуренного победителя», — уверен политолог.