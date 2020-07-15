Россиянам хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань

Глава компании «Автодор» Вячеслав Петушенко в эфире «Радио Автодор» рассказал о том, что будут выпущены «народные» облигации, чтобы построить платную трассу М-12 Москва-Казань.

Такой вариант привлечения средств в строительство, по его словам, позволит поучаствовать в финансировании новой платной трасы физическим лицам, передает ТАСС .

«Мы, конечно, рассматриваем разные варианты привлечения средств для строительства. В том числе мы говорим о «вечных» облигациях и рассматриваем вариант размещения на рынке облигаций, в которых могут принимать участие и физические лица», ? рассказал Петушенко.

Дорожное строительство, отмечает Петушенко, в России необходимо активно развивать. Но на все проекты у государства попросту не хватит бюджетных денег. Поэтому привлечение физлиц к финансированию строительства дорог позволит ускорить реализацию многих проектов.

Отметим, автодорога Москва-Казань протяженностью 794 км получит номер М-12. Она объединит четыре крупнейшие агломерации — Московскую, Нижегородскую, Казанскую, Самарско-Тольяттинскую. Эта дорого позволит сократить в два раза время в пути между Москвой и Казанью.

Стоит отметить, что строить дорогу Москва-Казань будут в 8 этапов, а не за 4, как планировалось ранее. Два участка должны быть сданы до 2024 года, а завершить строительство планируют до 2027 года.