Россиянам хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань

Сегодня, 11:47

Анна Лисова

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Россиянам хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань

Глава  компании «Автодор» Вячеслав Петушенко в эфире «Радио Автодор» рассказал о том, что будут выпущены «народные» облигации, чтобы построить платную трассу М-12 Москва-Казань. 

Такой вариант привлечения средств в строительство, по его словам, позволит поучаствовать в финансировании  новой платной трасы физическим лицам, передает ТАСС.

«Мы, конечно, рассматриваем разные варианты привлечения средств для строительства. В том числе мы говорим о «вечных» облигациях и рассматриваем вариант размещения на рынке облигаций, в которых могут принимать участие и физические лица», ? рассказал Петушенко. 

Дорожное строительство, отмечает Петушенко, в России необходимо активно развивать. Но на все проекты у государства попросту не хватит бюджетных денег. Поэтому привлечение физлиц к финансированию строительства дорог позволит ускорить реализацию многих проектов. 

Отметим, автодорога Москва-Казань протяженностью 794 км получит номер М-12. Она объединит четыре крупнейшие агломерации — Московскую, Нижегородскую, Казанскую, Самарско-Тольяттинскую. Эта дорого позволит сократить в два раза время в пути между Москвой и Казанью. 

Стоит отметить, что строить дорогу Москва-Казань будут в 8 этапов, а не за 4, как планировалось ранее. Два участка должны быть сданы до 2024 года, а завершить строительство планируют до 2027 года. 

 

 

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