Самые дорогие сумки в мире подешевели на 50% в период пандемии

Сегодня, 12:35

Александр Зуев

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Самые дорогие сумки в мире подешевели на 50% в период пандемии
Сумки Hermes на аукционах снизились более чем на 50%

В период пандемии коронавируса стоимость лимитированных сумок Hermes на аукционах снизилась более чем на 50%. На это указывают данные индекса инвестиционной привлекательности предметов роскоши. Как отмечают аналитики Knight Frank, причиной снижения стоимости сумок является невозможность осмотреть товар перед аукционом из-за пандемии. Отметим, что аналитики сравнили нынешние цены с аналогичными данными за четвертый квартал прошлого года.

Как сказал директор исследовательской компании Art Market Research Себастьян Дути, почти 90% коллекционных сумок можно купить онлайн, поэтому ограничительные меры не помешали клиентам делать покупки. Но произошел сдвиг в пользу покупателей, которые ожидают, что произойдет то, что в аукционном бизнесе называют «ценой COVID».

Эксперт привел в пример модель Hermes Himalaya Birkin — это самая дорогая в мире сумочка. Ее экземпляры регулярно продавались на аукционах более чем за $200 тыс. 1 июня ее выставили на срочный аукцион Sotheby's с ценой в $85–100 тыс., однако ее так и не купили, пишет РБК. За десять лет цена на коллекционные сумки французского дома моды увеличилась почти вдвое. Их годовая доходность составляет 13%. Примечательно, что коллекционные автомобили из-за пандемии, напротив, подорожали на 3,3%.

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