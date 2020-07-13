В Госдуме депутаты предложили проиндексировать пенсии работающим инвалидам

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму проект закона о возвращении индексации пенсий работающим инвалидам. Об этом сообщил один из авторов документа - глава парламентского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Кроме него над ним трудись вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, депутаты Дмитрий Свищев, Борис Пайкин и сенатор Сергей Леонов. В пояснительной записке к проекту закона говорится, что возвращение к индексации пенсий работающим инвалидам позволит повысить уровень пенсионного обеспечения по меньшей мере 1,5 миллиона человек.
Нилов в своем Телеграм-канале пояснил, что в РФ уже удалось найти механизм возвращения индексации пенсий пенсионерам-опекунам. Эту категорию просто вывели из системы обязательного пенсионного страхования. В ЛДПР настаивают на том, что такую же систему надобно применить и в отношении работающих инвалидов. Ведь их пенсии очень малы и не обеспечивают годный уровень жизни. По этой причине многие работающие инвалиды вынуждены и работать и это притом, что заработная плата у них тоже очень низкая.
Если удастся вернуть индексацию пенсий работающим инвалидам, государство улучшит уровень пенсионного обеспечения 1,5 миллиона человек (13,64 процента от общей численности инвалидов). Дополнительные расходы на индексацию страховых пенсий в 2021 году обойдутся порядка 83,5 миллиарда рублей, передает РИА Новости.
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