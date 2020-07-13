В Госдуме депутаты предложили проиндексировать пенсии работающим инвалидам

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму проект закона о возвращении индексации пенсий работающим инвалидам. Об этом сообщил один из авторов документа - глава парламентского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Кроме него над ним трудись вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, депутаты Дмитрий Свищев, Борис Пайкин и сенатор Сергей Леонов. В пояснительной записке к проекту закона говорится, что возвращение к индексации пенсий работающим инвалидам позволит повысить уровень пенсионного обеспечения по меньшей мере 1,5 миллиона человек.

Нилов в своем Телеграм-канале пояснил, что в РФ уже удалось найти механизм возвращения индексации пенсий пенсионерам-опекунам. Эту категорию просто вывели из системы обязательного пенсионного страхования. В ЛДПР настаивают на том, что такую же систему надобно применить и в отношении работающих инвалидов. Ведь их пенсии очень малы и не обеспечивают годный уровень жизни. По этой причине многие работающие инвалиды вынуждены и работать и это притом, что заработная плата у них тоже очень низкая.

«Отсутствие индексации страховых пенсий у работающих инвалидов негативно сказывается на уровне их жизни», - сказано в пояснительной записке к проекту закона.

Если удастся вернуть индексацию пенсий работающим инвалидам, государство улучшит уровень пенсионного обеспечения 1,5 миллиона человек (13,64 процента от общей численности инвалидов). Дополнительные расходы на индексацию страховых пенсий в 2021 году обойдутся порядка 83,5 миллиарда рублей, передает РИА Новости.