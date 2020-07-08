Выпуск автомобилей Lada Largus наладят на украинском ЗАЗ

Сегодня, 11:50

Анна Лисова

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Выпуск автомобилей Lada Largus наладят на украинском ЗАЗ
Производство автомобилей Lada на украинском ЗАЗ

На украинском ЗАЗ будут собирать автомобили Lada Largus. Об этом сообщает РГ, ссылаясь на паблик AvtoVAZ News. ЗАЗ будет получать кузова без бамперов, руля, фар и фонарей. Эти комплектующие поставляются отдельно. Для кузова Granta для опытной сборки, а также необходимые комплектующие были отправлены на украинский завод в конце июня. Ожидается, что вскоре на этом заводе будут собирать и другие модели Lada.

На ЗАЗ освоили также крупноузловую сборку Lada Largus, Vesta, Xray и их Cross-версий. А вот внедорожник Lada 4x4 пока поставляется с АвтоВАЗа в готовом виде. Но в будущем и его крупноузловую сборку могут также наладить на ЗАЗе.

Стоит отметить, что до 1 января 2020 года на украинский рынок поставлялись готовые Lada с АвтоВАЗа. Но из-за запрета на экспорт легковушке российского производства было решено наладить их крупноузловую сборку на ЗАЗе. Контроль качества сборки на ЗАЗе контролировали специалисты концерна Renault. Они отметили, что все Lada идентичны российским и никак не адаптированы под местный рынок, а сборка на ЗАЗе полностью отвечает всем требованиям концерна.

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