Выпуск автомобилей Lada Largus наладят на украинском ЗАЗ

На украинском ЗАЗ будут собирать автомобили Lada Largus. Об этом сообщает РГ , ссылаясь на паблик AvtoVAZ News. ЗАЗ будет получать кузова без бамперов, руля, фар и фонарей. Эти комплектующие поставляются отдельно. Для кузова Granta для опытной сборки, а также необходимые комплектующие были отправлены на украинский завод в конце июня. Ожидается, что вскоре на этом заводе будут собирать и другие модели Lada.

На ЗАЗ освоили также крупноузловую сборку Lada Largus, Vesta, Xray и их Cross-версий. А вот внедорожник Lada 4x4 пока поставляется с АвтоВАЗа в готовом виде. Но в будущем и его крупноузловую сборку могут также наладить на ЗАЗе.

Стоит отметить, что до 1 января 2020 года на украинский рынок поставлялись готовые Lada с АвтоВАЗа. Но из-за запрета на экспорт легковушке российского производства было решено наладить их крупноузловую сборку на ЗАЗе. Контроль качества сборки на ЗАЗе контролировали специалисты концерна Renault. Они отметили, что все Lada идентичны российским и никак не адаптированы под местный рынок, а сборка на ЗАЗе полностью отвечает всем требованиям концерна.