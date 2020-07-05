Глава Минсельхоза призвал россиян забыть о дефиците продуктов питания

Сегодня, 17:51

Ольга Громова

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Глава Минсельхоза призвал россиян забыть о дефиците продуктов питания

Россиянам следует забыть о дефиците продуктов, поскольку отечественный агропромышленный комплекс в состоянии обеспечить население всеми необходимыми товарами. С таким заявлением выступил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

«Коронавирус вынудил наших производителей искать новые возможности для сбыта товаров. Резко увеличилась потребность в онлайн-площадках, зато теперь россияне могут забыть о слове «дефицит», - заверил он.

В этом году в ведомстве ожидают урожай зерновых в пределах 122,5 миллиона тонн. По остальным видам сельхозпродукции урожайность будет на уровне прошлого года. Патрушев сообщил, что АПК в последние годы показывает стабильный рост и находится на высоком уровне развития. Отрасль сменила свое направление с импортозамещения на экспорт, что в нынешних условиях особенно важно.

Примечательно, что сельское хозяйство - одна из немногих отраслей, которая во время пандемии не только не приостанавливала работу, но и смогла увеличить оборот своей продукции на 3 процента. При этом оборот товаров пищевой промышленности возрос еще больше - на 7 процентов. 

В некой мере этому поспособствовал ажиотажный спрос. Он отмечался в марте - на фоне коронавирусных новостей россияне массово ринулись в магазины и начали скупать продукты длительного хранения. Ажиотажный спрос привел к тому, что уровень продаж в магазинах всего за неделю вырос на 70 процентов, что сказалось на цене некоторых товаров.

Говорить о том, что пандемия коронавируса не затронула АПК, будет неправильно. Однако меры поддержки со стороны властей позволили сельхозтоваропроизводителям минимизировать потери, сообщает ТАСС.

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