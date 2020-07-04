В Германии рассказали об угрозе банкротства Украины

Украина находится под угрозой банкротства. Об этом написал немецкий журналист Матиас Брюггманн в статье деловой газеты Handelsblatt.

Брюггманн сообщил, что это связано с отставкой Якова Смолия с поста главы Национального банка страны (НБУ). Также к таким негативным последствиям может привести приостановка выпуска европейских облигаций и многочисленные долги.

Со слов корреспондента, Украина должна срочно погасить внешние долги, которые составляют несколько миллиардов. В 2020 году Украине необходимо произвести рефинансирование старых кредитов на сумму $17 млрд. По состоянию на конец мая размер общего государственного долга составляет 2209 млрд гривен, из которых 1303 млрд являются внешним долгом. С начала года госдолг увеличился более чем на 200 млрд гривен.

Со слов экспертов, уход Смолия с должности негативно скажется на Президенте Украины Владимире Зеленском.

Ранее сообщалось, что Яков Смолий по собственному желанию подал в отставку с должности главы Нацбанка Украины 1 июля. Он объяснил это тем, что на него оказывается политическое давление. Верховная рада на заседании, которое состоялось 3 июля, проголосовала за отставку Смолия.

Кроме того, 2 июля Министерство финанасов Украины отменило размещение еврооблигаций на общую сумму $1,75 млрд. Из этой суммы $1 млрд был запланирован на покрытие дефицита бюджета.