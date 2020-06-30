Россияне смогут получить новую выплату в размере 6 500 рублей на каждого

Сегодня, 13:18

Анна Лисова

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Россияне смогут получить новую выплату в размере 6 500 рублей на каждого
Выплаты россиянам

Около 1,5 млн россиян получат помощь от государства в размере 6,5 тыс. рублей. Решение об этих выплатах уже принято, о чем сообщил премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что выплаты помощи начнутся через две недели.

Средства будут распределены между примерно 500 тыс. предприятий, которые работают непосредственно с клиентами, а поэтому несут серьезные расходы по проведению мер дезинфекции. Подсчитано, что на таких предприятиях работает более 1,5 млн человек. На реализацию мер по дезинфекции и т.п. получат средства представители малого и среднего бизнеса, субъекты МСП, а также НКО социальной направленности.

В рамках программы поддержки индивидуальным предпринимателям будет выделена субсидия в размере 15 тыс. рублей. Еще по 6,5 тыс. рублей они смогут получить на каждого сотрудника, который был в штате по состоянию на май 2020 года. Чтобы получить помощь от государства индивидуальному предпринимателю необходимо через личный кабинет обратиться в органы налоговой службы.

«Получить субсидию максимально просто. Предпринимателю необходимо обратиться в налоговую службу через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте», – рассказал Мишустин.

Выделять средства на выплату этих субсидий правительство хочет из резервного фонда. Всего, предварительно, для поддержки бизнеса в Казначейство РФ будет направлено 20 млрд рублей.

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