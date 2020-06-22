Оклады российским военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств повысят

Оклады военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств в России будут повышены уже с октября нынешнего года. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление о повышении их денежного довольствия. Текст документа сегодня, 30 июня, уже появился на портале правовой информации. Денежное довольствие военнослужащих, росгвардейцев и сотрудников других российских силовых ведомств уже с 1 октября 2020 года увеличится на 3 процента. Причем, предполагается повышение окладов как для военнослужащих по призыву, так и для контрактников.

Будут обязательно пересчитаны в сторону увеличения должностные оклады и оклады по специальным званиям для сотрудников войск Росгвардии, полицейских, обладающих специальными званиями, сотрудников органов внутренних дел, органов исполнительной системы и принудительного исполнения, а также пожарным и руководящему составу органов фельдъегерской связи. Стоит ожидать увеличения зарплат с октября и сотрудникам органов по контролю и обороту наркотиков. Увеличение довольствия произойдет за счет бюджетных денег, которые еще ранее были заложены конкретно под эти цели, передает телеканал «Звезда».