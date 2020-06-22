Американские союзники резко отреагировали на массовую печать долларов

Сегодня, 12:29

Staalker

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Американские союзники резко отреагировали на массовую печать долларов
Печать долларов

Китайское издание Sohu сообщило, что ФРС США начал активную печать долларов. Предполагается, что до конца года будет напечатано несколько триллионов ничем не обеспеченных долларов, что резко увеличит госдолг державы. На данный момент государственный долг Соединенных Штатов составляет 26 триллионов, до конца нынешнего года он может вырасти до 20 триллионов.

Подобное практически бесконтрольное печатание национальной валюты подрывает доверие к инвестициям в госдолг Америки, крупные инвесторы уже начинают избавляться от американских долговых обязательств. Особенно активно это делают Великобритания и Саудовская Аравия. Центральные банки различных стран продали долговые обязательства США в марте на сумму свыше 300 миллиардов долларов. Апрель увеличил эту цифру еще на 177 миллиардов.

Сложившаяся ситуация привела к тому, что в мире значительно уменьшилась вера в американскую национальную валюту. Ряд стран уже отказались от нее при взаиморасчетах, ожидается, что подобная тенденция будет только усиливаться. Федеральная резервная система объясняет выпуск новой партии долларов мировым кризисом в экономике из-за бушующей пандемии коронавируса.

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