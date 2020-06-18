Российские пенсионеры с 1 августа получат прибавку к пенсии

Сегодня, 13:27

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Российские пенсионеры с 1 августа получат прибавку к пенсии

С 1 августа российские пенсионеры будут получать к пенсии прибавку.

Правда, этот финансовый бонус коснется лишь нескольких категорий пенсионеров. Так, по информации от пенсионного фонда России, среди людей пенсионного возраста, кому полагаются прибавки: работающие пенсионеры, участники программы софинансирования, получатели накопительных выплат. Сотрудники ПФ дали разъяснения: чтобы получить прибавку, не нужно никуда идти и писать заявление - перерасчет произойдет автоматически.

Таким образом, начиная с августа этого года работающие пенсионеры получат новую выплату, где учтут накопленные в прошлом году пенсионные баллы. По накопительной пенсии пройдет индексация - на 9,13%, что в три раза выше нынешнего уровня инфляции. Для участников программы софинансирования эта цифра немного меньше - 7,99%.

Чиновники предлагают по итогам всероссийского голосования в поправки Конституции РФ внести и обязательную ежегодную индексацию пенсионных выплат. Россияне могут проголосовать за изменения в основном законе России с 25 июня по 1 июля включительно.

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