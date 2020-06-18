Россиянам готовят новый внушительный налоговый вычет

Новый налоговый вычет намерены ввести в России парламентарии. Он будет направлен на поддержку индустрии спорта. Простые россияне, которые посещают спортивные залы и фитнес-клубы, смогут вернуть себе часть потраченных средств.
Депутаты намереваются ввести так называемый «социальный налоговый вычет», передает «Конкурент.ру», при покупке абонемента в фитнес-клуб или спортзал.
Депутат комитета по бюджету и налогам Госдумы Айрат Фаррахов полагает, что новый налоговый вычет поможет стимулировать упавший после пандемии спрос и этим поддержит индустрию спорта, которая из-за долгого простоя оказалась в числе самых пострадавших.
В условиях пандемии коронавируса это очень важно, в том числе для восстановления экономики.
Кроме того, россиянам доступен налоговый вычет с расходов, затраченных на образование, медицинские услуги или при покупке недвижимости.
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