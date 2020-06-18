Россиянам готовят новый внушительный налоговый вычет

Новый налоговый вычет намерены ввести в России парламентарии. Он будет направлен на поддержку индустрии спорта. Простые россияне, которые посещают спортивные залы и фитнес-клубы, смогут вернуть себе часть потраченных средств.

Депутаты намереваются ввести так называемый «социальный налоговый вычет», передает «Конкурент.ру», при покупке абонемента в фитнес-клуб или спортзал.

Депутат комитета по бюджету и налогам Госдумы Айрат Фаррахов полагает, что новый налоговый вычет поможет стимулировать упавший после пандемии спрос и этим поддержит индустрию спорта, которая из-за долгого простоя оказалась в числе самых пострадавших.

«Он позволит гражданам сэкономить средства и вернуть себе часть денег в виде недоплаченных налогов. А фитнес-центры смогут привлечь больше клиентов», – цитирует Фаррахова «Парламентская газета».

В условиях пандемии коронавируса это очень важно, в том числе для восстановления экономики.

Кроме того, россиянам доступен налоговый вычет с расходов, затраченных на образование, медицинские услуги или при покупке недвижимости.