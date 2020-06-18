Россиянам готовят новый внушительный налоговый вычет

Сегодня, 17:37

Ольга Громова

0

Image 16+
Россиянам готовят новый внушительный налоговый вычет

Новый налоговый вычет намерены ввести в России парламентарии. Он будет направлен на поддержку индустрии спорта. Простые россияне, которые посещают спортивные залы и фитнес-клубы, смогут вернуть себе часть потраченных средств.

Депутаты намереваются ввести так называемый «социальный налоговый вычет», передает «Конкурент.ру», при покупке абонемента в фитнес-клуб или спортзал.

Депутат комитета по бюджету и налогам Госдумы Айрат Фаррахов полагает, что новый налоговый вычет поможет стимулировать упавший после пандемии спрос и этим поддержит индустрию спорта, которая из-за долгого простоя оказалась в числе самых пострадавших.

«Он позволит гражданам сэкономить средства и вернуть себе часть денег в виде недоплаченных налогов. А фитнес-центры смогут привлечь больше клиентов», – цитирует Фаррахова «Парламентская газета».

В условиях пандемии коронавируса это очень важно, в том числе для восстановления экономики.

Кроме того, россиянам доступен налоговый вычет с расходов, затраченных на образование, медицинские услуги или при покупке недвижимости.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Турции предрекли наплыв российских покупателей недвижимости

18-06-2020, 12:46

Выигравшая от коронавируса страна столкнулась с обвалом спроса на недвижимость

18-06-2020, 10:21

Названы новые тарифы ЖКХ с 1 июля

17-06-2020, 23:30

Названы сроки допуска россиян на Кипр

17-06-2020, 15:21

В России может появиться новое пособие для матерей-одиночек

17-06-2020, 12:16

Выплаты по 12 тысяч рублей подготовили работающим пенсионерам

16-06-2020, 21:29

Пенсионеры могут получить по 10 тыс. рублей денежной компенсации

15-06-2020, 15:29

Российских пенсионеров ждут новые льготы

14-06-2020, 09:35

В ПФР рассказали, как получить пенсионерам выплату 1700 рублей

13-06-2020, 11:48

Эксперт предсказал в России судьбу наличных денег после пандемии

12-06-2020, 12:04

Россиян ждут изменения в тарифах ЖКХ с 1 июля 2020

11-06-2020, 13:24

В экономике США заметили «пузырь»

11-06-2020, 10:20

Китай распродает госдолг США из-за девальвации доллара

10-06-2020, 17:41

Эксперты: Европу ожидает «большая трагедия»

10-06-2020, 12:30

Для российских пенсионеров подготовили две новые льготы

9-06-2020, 21:25

Ослабление доллара аналитики прогнозируют уже в ближайшие месяцы

6-06-2020, 16:00

В России хотят удвоить производство золота

2-06-2020, 10:42

Оценено влияние беспорядков в США на курсы валют

2-06-2020, 09:21

ОСАГО подорожает из-за мелких нарушений и стиля вождения

28-05-2020, 14:36

Китайцы начали скупать дорогое жилье по всему миру

27-05-2020, 13:20

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров