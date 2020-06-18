Эксперт назвал две причины погружения экономики США в «жесткий» кризис

Сегодня, 14:57

Ольга Громова

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Эксперт назвал две причины погружения экономики США в «жесткий» кризис

Пандемия коронавируса и нефтяная война с обрушением цены на «черное золото» - две основные причины, которые вынуждают экономику США погружаться в «жесткий» кризис. В этом убежден эксперт Владимир Карасев, пишет ФАН. По его словам, нефтяная отрасль сейчас переживает не лучшие свои времена, что сказывается на экономике в целом.

В США банки, к примеру, отказываются давать займы участникам рынка нефти, опасаясь, что понесут огромные убытки. В Штатах уже начали фиксироваться случаи банкротства компаний, которые занимаются добычей сланцев. Одной из первых разорившихся стала Chesapeake Energy.

Ассоциация нефтяного оборудования и услуг (PESA) недавно обнародовала печальную статистику, которая заинтересовала эксперта. Так, в соответствии с новыми данными, только в мае в секторе нефтяных услуг было сокращено 15 тысяч рабочих мест. За год работы лишились более 100 тысяч человек.

Но это еще только начало, эксперт говорит, что сокращения будут продолжаться и впредь. Это все приведет к снижению добычи энергоресурсов. В этом году число буровых установок уже уменьшилось на 69 процентов.

Карасев добавил, что не лучшие свои времена переживает не только нефтяной сектор - ухудшилась ситуация и в угольной отрасли США. Связано это с существенным сокращением добычи из-за снижения потребления. При этом во время пандемии спрос упал настолько, что компании вынуждены увольнять шахтеров.

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