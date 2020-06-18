Johnson & Johnson отказалась продавать косметику для осветления кожи

Сегодня, 13:30

Анна Лисова

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Johnson & Johnson отказалась продавать косметику для осветления кожи

Отказаться от продажи кремов и других средств, которые помогают осветлять цвет кожи, решила американская компания Johnson & Johnson. 

Эти средства продаются активно в странах Азии и Ближнего Востока. Но в Johnson & Johnson решили снять с продажи их в этих регионах планеты. Информация об этом появилась на страницах издания New York Times, передает РИА Новости. В компании объяснили, что данное решение демонстрирует желание Johnson & Johnson показать, что важен не тон кожи, а ее здоровье. 

«Дискуссии последних недель показали, что некоторые названия наших продуктов для выведения черных точек и их описание линеек Neutrogena и Clean & Clear производили впечатление, что светлая и белая кожа лучше, чем ваш естественный оттенок кожи. Это никогда не было нашим намерением, здоровая кожа - красивая кожа», - заявили в компании.

Продукты Neutrogena Fine Fairness и Clear Fairness еще некоторое время будут продаваться. Но их производство для азиатских стран и Ближнего Востока прекращается. 

После гибели афроамериканца Джорджа Флойда при жестком задержании полицейскими дискуссии о расовом равенстве обострились. Так, фирма Dreyer's, являющаяся дочерней компанией швейцарского пищевого концерна Nestle, отказалась от названия своего фирменного мороженого Eskimo Pie, поскольку, как посчитали в компании, это название унижает достоинство эскимосов. А компания Quaker Oats планирует изменить вид бренда смеси для выпекания блинов и кленового сиропа «Тетя Джемайма», поскольку происхождение тети Джемаймы было «основано на расовом стереотипе».

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