С 19 июня в России начинает действовать новый расчет больничных и пособий

Сегодня, 09:49

Александр Зуев

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С 19 июня в России начинает действовать новый расчет больничных и пособий
Новые правила расчета больничных и пособий

С 19 июня минимальные выплаты по декрету, больничному, беременности и родам будут рассчитывать по новым правилам. Так, при расчете этих выплат будут учитываться коэффициенты в определенных районах. Граждане, проживающие в регионах, где применяются районные коэффициенты, например, на Крайнем Севере или Дальнем Востоке, будут получать чуть больше, поскольку их пособия увеличат на размер коэффициента. Минимальные выплаты увеличатся в 1,5-2 раза. Исходя из этого минимальные пособия увеличатся на 10%, а некоторые из них - в два раза.

Поправки также предусматривают повышение пособия, выплачиваемого по уходу за детьми. Согласно документу, сумма пособия по уходу за ребенком не может быть меньше установленного минимального размера. С 19 июня минимальная сумма выплаты составит 6,752 тыс. рублей, пишет Pro Город НН. Заметим, что ранее законодательство не предусматривало увеличение пособий на районные коэффициенты, что приводило к нарушению прав граждан и не реализовывал их социальные гарантии. Россиянам, работающим на условиях неполного рабочего дня, пособия также будут рассчитывать по-новому.

Добавим, что в регионах, где коэффициенты не установлены местными властями, новый закон ничего не изменит.

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