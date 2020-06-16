Турции предрекли наплыв российских покупателей недвижимости

Сегодня, 12:46

Анна Лисова

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Турции предрекли наплыв российских покупателей недвижимости

Рост спроса на недвижимость в Турции прогнозируют эксперты, отмечая, что особую заинтересованность к турецкой недвижимости могут проявить российские покупатели. 

Агентство Moscow Sotheby's International Realty прогнозирует увеличение количества сделок покупки жилья и других объектов недвижимости в Турции гражданами России после того, как будут отменены ограничения, введенные в этой стране из-за пандемии коронавируса, пишет Лента.ру.

COVID-19 стал причиной того, что интерес российских инвесторов и обычных покупателей на объекты недвижимости в Турции сократился. Тем не менее, как только с середины июля откроются границы, россияне вновь начнут активно приобретать недвижимость в этой стране, считают аналитики. 

«В этом случае есть основания полагать, что интерес россиян к турецким объектам недвижимости останется высоким», — прогнозируют эксперты. 

Сейчас приобретать турецкую недвижимость можно удаленно, поэтому цены на жилье в Турции сохранились на прежнем уровне. Турция, в отличии от ряда стран, разрешила проводить сделки онлайн и оплачивать объекты недвижимости без открытия счета в местном банке. Как и до карантина, сейчас наибольшим спросом у россиян пользуются объекты недвижимости в Стамбуле, Аланье и Анталии. 

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