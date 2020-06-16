Выигравшая от коронавируса страна столкнулась с обвалом спроса на недвижимость

Сегодня, 10:21

Анна Лисова

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Выигравшая от коронавируса страна столкнулась с обвалом спроса на недвижимость

Пандемия коронавируса обрушила продажи на рынке недвижимости Новой Зеландии. 

О сокращении продаж недвижимости в Новой Зеландии сообщает телеканал 1 NEWS, пишет Лента.Ру. В сравнении с маем 2019 года в мае 2020 году продажи недвижимости в Новой Зеландии сократились на 47%.

Так, за минувший месяц в Новой Зеландии было продано менее 4 тыс. объектов недвижимости. В минувшем году за аналогичный месяц продали 7,5 тыс. объектов недвижимости. Резко сократились продажи в таких регионах, как Тасман (63%), Отаго (56%), Саутленд (55%), Мальборо (54%).

В Институте недвижимости Новой Зеландии (Real Estate Institute of New Zealand, REINZ) объясняют снижение спроса на недвижимость противокоронавирусными мерами. Из-за них упало количество новых предложений, поэтому спрос на недвижимость тоже снизился. 

При этом, несмотря на падение продаж, средняя стоимость жилья в Новой Зеландии по итогам мая выросла на 7% в годовом исчислении.

Ранее эксперты заявили о том, что Новая Зеландия стала одной из тех стран, которые выиграли из-за пандемии коронавируса. Там быстро прекратилось распространение инфекции, поэтому экономика была быстро запущена, что существенно повысило активность инвесторов. 

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