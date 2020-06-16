Названы новые тарифы ЖКХ с 1 июля

Вчера, 23:30

Александр Зуев

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Названы новые тарифы ЖКХ с 1 июля

Из-за пандемии коронавируса российские регионы решили скорректировать тарифы на коммунальные услуги. Как правило, индексация тарифов проводится ежегодно с 1 июля. В среднем стоимость коммунальных услуг в нынешнем году увеличится на 4%. Если сравнивать с тем же периодом предыдущего года, это на порядок больше. Известно, что в 2019-м было только 2,4 %.  

Ежегодное повышение коммунальных тарифов обусловлено увеличением ставок оплаты труда работников отраслей ЖКХ и увеличением цен на энергоносители, горюче-смазочные и строительные материалы. На тарифы также влияет стоимость услуг организаций, обслуживающих оборудование. Об этом рассказала юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко. Кроме того, она отметила, что в Москве в среднем установлен индекс на уровне 4,8 %, а в Подмосковье он составляет от 3,6 до 7,2 %.

По предположению заслуженного юриста России Ивана Соловьева, нынешняя индексация стоимости услуг ЖКХ пройдет с ограничениями. Он считает, что повышение цен на некоторые услуги будет минимальным, так как у многих граждан уровень доходов из-за пандемии сократился, хотя некоторые тарифы останутся на прежнем уровне. Например, в Волгоградской области, цены на вывоз твердых коммунальных отходов повышать не будут, а в Иркутской не изменится стоимость холодного и горячего водоснабжения, пишет ФедералПресс. В Московском регионе без изменений останется цена газоснабжения, а в Нижегородской области стоимость отопления останется прежней.

Судя по всему, при изменении тарифов ЖКХ российские регионы будут брать во внимание уровень доходов населения.

Ранее депутаты Госдумы предложили внести изменения в 155 статью Жилищного кодекса РФ, согласно которой банки могут перестать взимать с клиентов комиссию при оплате услуг ЖКХ.

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