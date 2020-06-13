Названы сроки допуска россиян на Кипр

Власти Кипра возобновят прием гостей с 9 июня, но принимать туристов будут только из 21 страны, среди которых России, которая считается одним из основных въездных рынков, пока нет.

Россия находится в динамическом списке стран, где эпидемическая обстановка постоянно меняется. Примечательно, что некоторые российские авиакомпании уже указали в расписании регулярные рейсы в Ларнаку из Москвы и Санкт-Петербурга с 1 августа.

По словам министра туризма Кипра Савваса Пердиоса, российские туристы смогут приехать на остров к концу сезона.

Так или иначе, но Россия остается «столпом» въездного туризма в стране, отметил он. Министр также добавил, что на российских туристов будет сделана ставка. Саввас Пердиос подчеркнул, что Кипр зависит от туристического бизнеса, поэтому не станет ждать до июля или августа, пока рынок начнет работать. То есть страна ждет отдыхающих, которые могут приехать уже сейчас.

В конце мая стало известно, что власти Кипра пообещали оплатить отдых туристов в случае выявления у них коронавируса во время пребывания на острове. Возможно, будут покрыты расходы иностранных граждан на питание, лечение и госпитализацию.

Сейчас на Кипре коронавирусом заражены 985 человек, выздоровели 816 пациентов, 18 скончались, пишет Про.Тонкости .